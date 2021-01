Le Japon alloue € 56 millions au riz irrigué au Sénégal - adakar.com

Économie Le Japon alloue € 56 millions au riz irrigué au Sénégal Publié le mardi 12 janvier 2021 | commodafrica.com

Hier, le Sénégal et le Japon ont signé un accord de prêt relatif au Projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal d’une valeur de FCFA 37 milliards (€ 56,3 millions).



Le ministre nippon des Affaires étrangères, Montegi Toshimitsu, a signé ceci dans le cadre d’une vaste tournée mondiale qui l’a conduit tout d’abord en Amérique latine avant d’arriver au Sénégal et se rendre ensuite au Nigeria et au Kenya. Il s’agit de sa deuxième visite en Afrique.