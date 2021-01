Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal, toujours portée disparue à Paris - adakar.com

Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal, toujours portée disparue à Paris Publié le lundi 11 janvier 2021

© Présidence par PMD

Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019, reçue au Palais

Dakar, le 9 août 2020 - Le président de la République Macky Sall a accordé une audience à Diary Sow, meilleure élève du Sénégal successivement en 2018 et 2019. Elle a présenté au chef de l`Etat son premier roman intitulé "Sous le visage d`un ange". Tweet

Elle n'a pas donné signe de vie depuis près d'une semaine. Diary Sow, brillante étudiante sénégalaise de 20 ans, a été vue pour la dernière fois, le 4 janvier dernier, dans le 13e arrondissement de Paris. Demeurant toujours introuvable ce lundi 11 janvier, ses proches et les autorités sont mobilisés pour la retrouver.



Venue étudier en France, distinguée du prix de la «meilleure étudiante» de son pays en 2018 et en 2019, Diary Sow est élève en classe préparatoire au prestigieux lycée Louis le Grand, à Paris.



La jeune femme ne s'est pas présentée en cours le jour de la rentrée, ce qui n'est pas dans ses habitudes, s'inquiètent ses amis et camarades.