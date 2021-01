Cheikh Amar : « Si j’avais les pouvoirs, je ferais de Diourbel la capitale du Sénégal » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cheikh Amar : « Si j’avais les pouvoirs, je ferais de Diourbel la capitale du Sénégal » Publié le lundi 11 janvier 2021 | senenews.com

© aDakar.com par DF

Cheikh Amar, homme d`affaires, patron de Holding Amar

Tweet

Silencieux depuis plusieurs mois, Cheikh Amar s’est confié lors d’un entretien avec Touba TV. Durant celui-ci, il a déclaré que s’il avait les pouvoirs du pays, il ferait de Diourbel sa capitale pour plusieurs raisons.



« Il n’y a que nous qui faisons des choses sans calcul. Les ‘Toubabs’, tous ce qu’ils font, ils le calculent. Si les Européens avaient construit une gouvernance à Diourbel, ce n’était pas un hasard. Et on ne choisit pas une capitale parce qu’on est Mouride ou Tidjane mais si j’avais les pouvoirs, je ferais de Diourbel la capitale du Sénégal. Si tu fais de Diourbel ta capitale, tu surveille tout le pays car Diourbel est au centre du pays. En plus, une capitale ne doit pas être à coté de la mer. Où avez vous vu une capitale près de la mer ? Il faut tout centrer« , dit-il.