Des subventions américaines de 218 millions de francs CFA à des communautés "oubliées"
Publié le lundi 11 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Lancement du Plan national Sénégal de l’Initiative alimentaire pour l’avenir Feed the Future 2018-2022

Dakar, le 27 avril 2018 - Le ministère de l’Agriculture et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Dakar ont procédé au lancement, à Dakar, du Plan national Sénégal de l’Initiative alimentaire pour l’avenir Feed the Future 2018-2022, dénommé ’’Kawolor’’. Photo: Tulinabo Salama Mushingi, ambassadeur des États-Unis à Dakar Tweet

L’ambassade des Etats-Unis au Sénégal affirme avoir octroyé des subventions d’un montant global de 218 millions de francs CFA à des communautés locales ‘’oubliées par les grands programmes d’aide au développement’’ depuis 2000, dont ‘’plus 43 millions’’ l’année dernière.



Ces subventions s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’auto-assistance dénommé ‘’Ambassador’s Special Self Help’’ (SSH), indique un communiqué parvenu lundi à l’APS.



‘’Depuis 2000, le programme SSH a octroyé 291 petites subventions pour un montant global d’environ 218 millions de francs CFA (1,4 million de dollars) à des communautés locales souvent oubliées par les grands programmes d’aide au développement’’, lit-on dans le communiqué.



Il signale qu’en 2020, par exemple, ‘’l’ambassade des Etats-Unis à Dakar a accordé plus 43 millions de francs CFA (75.000 dollars) à sept groupements, dans les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kédougou, Saint-Louis, Sédhiou et Thiès’’.



‘’Ces subventions vont permettre de financer la construction de salles de classes et de latrines, l’acquisition d’une machine d’échographie pour un centre de santé rural, l’équipement d’une école pour enfants handicapés, ainsi que l’achat de machines à moudre les céréales, et de matériel de transformation pour les groupements communautaires’’, précise le communiqué.



Selon le texte, le programme d’auto-assistance de l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal ‘’travaille en partenariat avec de petits groupements communautaires et leur accorde des subventions pour le financement du développement, à travers l’éducation, la santé, l’autonomisation des femmes, l’agriculture et la création d’activités génératrices de revenus’’.



‘’Conçus et mis en œuvre par les communautés elles-mêmes, les projets répondent à des besoins spécifiques et, cette année, les subventions amélioreront directement la vie d’environ 8.500 membres des communautés dans sept régions’’, ajoute la même source.



BK/ESF