Disparition de Diary Sow: A Paris, les ressortissants sénégalais se mobilisent Publié le lundi 11 janvier 2021

Cérémonie solennelle de remise des prix du Concours général 2019

Dakar, le 25 juillet 2019 - Le chef de l`État a présidé, ce jeudi 25 juillet 2019, la cérémonie solennelle de remise des prix du Concours général 2019. La meilleure élève du Sénégal cette année, lauréate au Concours général, a été également distinguée.Photo:Diary Sow, meilleure élève du Sénégal de l`année 2019 Tweet

La disparition de la meilleure élève du Sénégal inquiète plus d’un. Hier à Paris, les étudiants sénégalais ont organisé une manifestation pacifique à la place d’Italie (13e arrondissement) pour accélérer les recherches. Les actions sont beaucoup trop lentes, surtout des autorités françaises, estiment-ils.



‘’Il y a eu, par le passé des disparitions de jeunes Français, mais automatiquement, les médias ont alerté l’opinion et la police a vite réagi. Mais on constate que ce n’est pas le cas pour Diary. Aujourd’hui, plus les jours avancent, moins on a de chances de retrouver notre sœur. Raison pour laquelle on a décidé d’organiser une action collective, avec la distribution de flyers’’, explique le président de la Fédération des associations des étudiants et stagiaires sénégalais en France.



Selon certains membres, aucune nouvelle information ne leur est parvenue. Diary Sow a passé le 24 décembre dans sa résidence, en compagnie de ses camarades de promotion. Ses derniers échanges datent du dimanche 3 janvier 2020. C’est son absence, lors de la reprise des cours le 4 janvier, qui a alerté ses proches. Vendredi dernier, les autorités sénégalaises ont déposé une plainte. A Paris, les chaînes de télévision affirment ne pas avoir l’aval de la police pour diffuser des avis de recherche. Et actuellement l’enquête n’a pas révélé grand-chose.



‘’Nous sommes dépassés par cette situation. On n’a pas l’esprit tranquille ; on ne dort plus ; on ne mange plus, quand on pense à ce qui pourrait lui arriver dehors, surtout en cette période d’hiver, loin de sa famille. On imagine toutes sortes de scénarii. Mais nous pensons que si la pression est maintenue, la police et les autorités sénégalaises vont réagir’’, poursuit Thierno Fall.



Ses camarades et lui se posent mille et une questions : ‘’Où se trouve-t-elle ? Est-elle bien portante ? Dans quelles conditions ?’’ Les étudiants prévoient d’autres actions telles que le dépôt d’une deuxième plainte qui, ils espèrent, va faire bouger la police française. Ils ont, pour le moment, réussi à toucher le monde des médias. Sur Twitter, la chroniqueuse à Canal+, Hapsatou Sy, a écrit : ‘’Alerte à tous les médias français. Une jeune fille de 20 ans, du nom de Diary Sow, étudiante sénégalaise, fait l’objet d’une disparition inquiétante à Paris. Vous êtes où ? D’autres ont fait la Une pour bien moins que ça. C’est maintenant qu’il faut se mobiliser.’’



Ici, le parrain de Diary Sow et non moins ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a tenté de rassurer tous ceux qui s’inquiètent. ‘’Depuis l’annonce de la nouvelle, les autorités sénégalaises et françaises mettent tout en œuvre pour retrouver Diary Sow avec un protocole d’alerte approprié. Faisons-leur confiance. Merci pour votre mobilisation pour Diary Sow et gardons espoir’’, a-t-il twitté.



Diary Sow, âgée de 20 ans, est en deuxième année de classe préparatoire scientifique au lycée Louis-Le-Grand de Paris.