Afrique subsaharienne : vers une reprise lente des investissements privés en 2021 Publié le lundi 11 janvier 2021

Endiguer la pandémie de Covid-19, assister les populations vulnérables et résoudre les difficultés liées aux vaccins. Ce sont les priorités immédiates mises en lumière par la Banque mondiale dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, publié le 5 janvier 2021.



Hormis ces défis, la Banque mondiale se prononce sur les projections économiques du continent africain. Selon elle, l’économie reprend du service avec un redressement modéré en 2021 et un taux de croissance de 2,7 %. « La reprise de la consommation et de l’investissement privés pourrait être plus lente que prévue antérieurement, mais les exportations devraient s’accélérer progressivement, à la faveur de la relance des activités des principaux partenaires commerciaux », poursuit l’institution internationale basée à Washington.