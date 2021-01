Test covid: Un sénégalais arrêté à l’aéroport de Burundi pour tentative de corruption - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Test covid: Un sénégalais arrêté à l’aéroport de Burundi pour tentative de corruption Publié le lundi 11 janvier 2021 | dakarposte.com

© aDakar.com par HM

Riposte contre le Covid-19 - Karim Wade remet un don au ministère de la Santé et de l`Action sociale

Dakar, le 9 juin 2020 - Une délégation conduite par le président du Groupe parlementaire “Liberté et Démocratie“ a remis au ministère de la Santé et de l`Action sociale un don constitué de 5 000 tests rapides au Covid-19 au nom de l`ancien ministre d`État Karim Wade. Tweet

La police burundaise a arrêté un de nos concitoyens pour tentative de corruption à l’aéroport international de Bujumbura. Il se serait présenté sans test covid.

Un de nos concitoyens est en mauvaise posture au Burundi. Son nom: I. Mbaye. En effet, selon Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police Burundaise, il aurait atterri à l’aéroport de Bujumbura sans test covid-19.

Ensuite, la police l’accuse de tentative de corruption pour avoir le certificat de test covid-19 afin d’entrer dans leur territoire national. Il a été interpellé à l’aéroport international de Bujumbura. Les accusations sont-elles fondées ? En tout cas, les autorités diplomatiques sénégalaises sont averties.

En effet, à l’instar du Sénégal, l’aéroport international de Bujumbura a repris ses activités normales et des vols réguliers desservent le Burundi depuis novembre dernier. Mais, les autorités ont fixé un certain nombre de règles aux passagers.

Il s’agit de la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures à l’arrivée à l’aéroport, d’un visa de séjour et d’un visa d’entrée en cours de validité.

Les passagers devront, aussi, présenter un titre de réservation dans l’un des hôtels désignés par les autorités burundaises. Un test PCR sera effectué à l’arrivée et le voyageur devra attendre son résultat à l’hôtel (24 à 48 heures).

Les frais d’hôtel et le test de dépistage sont à la charge du voyageur. Le test sera facturé 100 dollars américains (les euros ne sont pas acceptés).