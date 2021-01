COVID-19 : la situation est devenue « très difficile » au Sénégal - adakar.com

Publié le lundi 11 janvier 2021

© Autre presse par DR

Coronavirus: le Sénégal reste prudent au sujet du «remède» malgache

Au Sénégal, la situation de la pandémie de COVID-19 est devenue « très difficile » pour les populations a déclaré 10 janvier 2021 le directeur du SAMU.

Faisant le point sur la situation épidémiologique, M. Bèye a fait état de la circulation active du virus parmi les populations avec un nombre important de cas graves en réanimation, en plus des cas sévères et des patients présentant d’autres pathologies.



« Ce qui fait que le nombre de lits se met très rapidement en tension », a-t-il fait remarquer, se réjouissant néanmoins du maintien du taux de létalité, superposable avec la première phase, en dessous des 2,5%.



Selon M. Bèye, le chemin risque d’être encore long. Il a également lancé un appel pour que les gestes barrières rentrent dans les habitudes, le plus important étant d’éviter les rassemblements et les déplacements inutiles.



Le Sénégal signale ces derniers jours des nombres record de nouveaux cas et de décès liés au COVID-19, alors que le premier cas a été signalé dans le pays le 2 mars dernier. Le président sénégalais Macky Sall a décrété mardi l’état d’urgence, assorti d’un couvre- feu de 21h à 5h dans les régions de Dakar et de Thiès, pour freiner la propagation de la maladie.



Ce dimanche, les autorités sanitaires du pays ont signalé 245 nouveaux cas et six décès. Au total, le Sénégal compte 21.245 cas positifs, dont 18.218 guérisons et 465 décès.