Le Sénégal enregistre un nombre record de décès en 24 heures (COVID-19) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Le Sénégal enregistre un nombre record de décès en 24 heures (COVID-19) Publié le dimanche 10 janvier 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Vaccin coronavirus

Tweet

Le ministère sénégalais de la Santé a annoncé samedi un nombre record de 13 décès liés au COVID-19 en 24 heures depuis le début de la pandémie depuis le 2 mars 2020.



Le bulletin épidémiologique du ministère a aussi indiqué 328 nouvelles contaminations au COVID-19 sur 2.555 tests réalisés, soit un taux de positivité de 12,84%, ce qui est également un record, portant le bilan provisoire à 21.000 cas.



C'est la première fois que le Sénégal enregistre un nombre de nouvelles infections qui dépasse les 300 cas.



Le président sénégalais Macky Sall a décrété mardi l'état d'urgence assorti de couvre- feu de 21H00 à 05H00, dans les régions de Dakar et de Thiès, pour freiner la propagation de la maladie.



Pour sa part, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Diome, a pris jeudi, un arrêté interdisant temporairement les manifestations et les rassemblements sur toute l'étendue des régions de Dakar et Thiès.

Commentaires