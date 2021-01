Entrepreneuriat : Thione NIANG lance l’Institut d’Agriculture et de Leadership - adakar.com

Entrepreneuriat : Thione NIANG lance l'Institut d'Agriculture et de Leadership Publié le samedi 9 janvier 2021

Entrepreneuriat : Thione NIANG lance l’Institut d’Agriculture et de Leadership

Thione Niang fait la jonction de deux piliers majeurs du développement que sont l’agriculture et le leadership, à travers la création de Institut d’Agriculture et de Leadership, au Sénégal.



L’Institut en tant qu’extension des fermes de la JeufZone est une lueur d’espoir pour les jeunes à la recherche d’une opportunité d’apprendre l’agriculture, le commerce, le leadership afin de trouver un emploi ou devenir entrepreneur social.



L’objectif principal de l’Institut est de soutenir le development économique du monde rural, d’aider à promouvoir le secteur agricole, vecteur pour l’autosuffisance alimentaire en Afrique, en fournissant une plate-forme durable de retour à la terre pour la jeunesse.



Il s’agit d’une école privée qui sélectionne les étudiants sur la base d’un processus qui aboutit soit à une bourse complète soit à une option payante.



Ce campus propose plusieurs niveaux de formation. Notamment: une session de formation intensive d’une semaine pour les débutants, une session de 3 mois et une session de formation de 6 mois pour l’apprentissage avancé ainsi qu’un programme « Investir en Afrique » pour la diaspora. Le logement en pension complète des apprenants qui le souhaitent leur permet d’avoir un climat de sérénité.



Le programme couvre tous les aspects de l’agriculture, tels que la sélection des semences, la plantation, la récolte, l’irrigation, les pesticides naturels, le bétail, entre autres sujets.