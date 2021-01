Défiance au couvre-feu : quand l’indiscipline s’empare de la Rue Publique - adakar.com

Défiance au couvre-feu : quand l'indiscipline s'empare de la Rue Publique
Publié le samedi 9 janvier 2021

Des scènes de violences à Dakar lors de la première nuit du couvre-feu

Pour contrer la deuxième vague, parce qu'on arrête pas la mer de la pandémie avec ses bras, la République a décrété un second couvre-feu. Mais la Rue publique refuse de s'y plier et adopte une posture de défiance. Pendant les deux premières nuits de la mise en application du couvre-feu, l'homo senegalensis a fait montre d'une indiscipline caractérisée. Comme à son habitude, il a exprimé son exception sénégalaise, mais cette fois-ci de la pire des manières. Les scènes que nous avons vu dérouler sous nos yeux ne témoignent que d'un manque de civisme notoire et d'un manque aigu de sens de responsabilité.