Le FMI approuve le 2e programme ICPE avec le Sénégal Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Agence de Presse Africaine

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE) du Sénégal.



Le ministère des Finances et du Budget, qui donne l’information, précise que l’approbation a eu lieu le mardi 5 janvier, suivant la procédure de non-objection, c'est-à-dire sans réunion formelle des membres du Conseil d’administration du FMI.



L’institution de Bretton Woods salue « salue ainsi les bonnes performances économiques et financières réalisées dans l’exécution du programme (ICPE du Sénégal)».



Elle souligne, dans un communiqué, que cette « décision exceptionnelle traduit la confiance accordée au Sénégal dans la mise en œuvre satisfaisante de l’ICPE ».



Pour 2020, en dépit de la crise sanitaire et économique, l’année a connu une activité intense, à telle enseigne que les objectifs de recouvrement des recettes budgétaires sont à ce jour atteints voire dépassés. Selon le FMI, le Sénégal paie également à un rythme satisfaisant les dépenses publiques.



« Les principaux indicateurs quantitatifs de gestion sont atteints : cible de déficit budgétaire, plancher des recettes fiscales, plafond des instances de paiement, plancher des dépenses sociales, encours de la dette publique ; les relations avec les partenaires techniques et financiers sont au beau fixe, comme l’atteste le résultat concluant de la deuxième revue de l’ICPE », soutient le FMI, entre autres raisons.



