CAF: Ahmed Yahya répondra avec “enthousiasme“ à la Commission de gouvernance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAF: Ahmed Yahya répondra avec “enthousiasme“ à la Commission de gouvernance Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Assemblée générale élective de la FSF

Dakar, le 14 août 2017 - L`Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s`est déroulée dans une ambiance tendue. La rencontre qui a duré plus d`une quinzaine de tours d`horloge a été marquée par l`élection de Me Augustin Senghor pour un nouveau mandat. Photo: Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football Tweet

Le Mauritanien Ahmed Yahya dont la candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) nécessite des "vérifications complémentaires", annonce qu’il répondra avec "enthousiasme" à la Commission de gouvernance de l’instance continentale.



"Je répondrai avec enthousiasme à l’audition organisée au Caire le 28 janvier 2021 afin de démontrer la qualité de notre projet, seul à même d’offrir au football africain l’avenir radieux qu’il mérite", a réagi le président de la Fédération mauritanienne de football dans un Tweet.



Sur le même réseau social, il s’est félicité que sa candidature ’’ait été jugée recevable".



Le dirigeant mauritanien a promis de donner à la Commission "toutes les informations complémentaires dans un dialogue constructif au service du football africain".



Dans un communiqué publié jeudi sur son site officiel, la CAF a indiqué que les candidatures du président Augustin Senghor et celle de l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma ont été validées.



Celles des présidents Ahmed Yahya et du Sud-africain Patrice Motsepe nécessitent "des vérifications complémentaires".



Les deux dirigeants sont convoqués au Caire (Egypte) le 28 janvier prochain.



Quant à celle du président sortant, le Malgache Ahmad, elle a été invalidée, indique la Commission de gouvernance.



L’élection à la présidence de la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc).



En plus de la présidence de la CAF, des postes sont à pourvoir au sein du Comité exécutif et pour les représentants africains au Conseil de la FIFA.



SD/ASB/OID