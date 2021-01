Des vents forts sur les côtes à partir de 15 heures (ANACIM) - adakar.com

Des vents forts sur les côtes à partir de 15 heures (ANACIM)
Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Des vents forts vont souffler sur les côtes sénégalaises ce vendredi à partir de 15h, alerte l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo qui annonce également une houle dangereuse à partir de 23h.



Dans son bulletin, l’agence fait état de ‘’vents forts de secteur Nord-est pouvant atteindre et dépasser 40 km/h sur toute la côte sénégalaise à partir du vendredi (…) à 15 h jusqu’au lundi (…) à 06 heures’’.



L’ANACIM alerte également sur une houle dangereuse de secteur Nord dépassant 2.5 m et pouvant atteindre 3 m au large à partir du vendredi à 23 heures.



Cette houle intéressera toute la côte à partir du samedi à 15 heures jusqu’au lundi à 06 heures.



