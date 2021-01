Couvre-feu: 15 personnes interpellées et neuf véhicules immobilisés à Mbour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Couvre-feu: 15 personnes interpellées et neuf véhicules immobilisés à Mbour Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Le centre-ville de Dakar totalement bouclé par la police

Dakar, le 25 juillet 2017 - Un important dispositif sécuritaire a été mis en place par la Police nationale dans le centre-ville de Dakar pour empêcher la tenu de la marche que l`ancien président de la République avait appelé à tenir. Tweet

Les éléments du commissariat central de Mbour (ouest) ont interpellé, dans la nuit de jeudi à vendredi, quinze personnes et immobilisé huit véhicules pour non respect du couvre-feu, a appris l’APS.



Ces interpellations ont eu lieu dans différents quartiers de la capitale de la Petite-Côte où des jeunes sont sortis dans les rues pour manifester contre l’état d’urgence assorti du couvre-feu.



Le président de la République a décrété mardi l’état d’urgence, une mesure qui s’accompagne d’‘’un couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.



ADE/OID