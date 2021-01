Ligue des champions: Teungueth tire trois clubs maghrébins - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions: Teungueth tire trois clubs maghrébins Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Football - Les champions de la Ligue 1 et 2 reçoivent leur trophée

Dakar, le 4 juillet 2016 - En Ligue 2, c`est Teungueth Fc qui remportait le championnat. Le club rufisquois jouera la saison prochaine dans l`élite. Tweet

Pour sa première participation en phase de de groupes de la Ligues africaine des champions, Tenngueth FC est logé dans la poule D en compagnie du Zamlek (Egypte), de l’Espérance de Tunis et du MC Alger, trois clubs maghrébins.



Championne d’Afrique en 2019, l’Espérance de Tunis fait partie des plus grands clubs africains.



Le club cairote du Zamalek bourreau la saison dernière de Génération Foot (1-2 et 1-0) a été finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions perdant notamment contre Al Ahly 1-2 en finale.



Le MC Alger fait partie des équipes phares du football algérien bien qu’elle soit en dessous du niveau des championnats d’Egypte, de Tunisie et du Maroc.



Les deux équipes classées aux deux premières places des phases de groupes seront qualifiées en quarts.



Le représentant sénégalais aura certes moins d’expérience à faire valoir face à des équipes habituées à ces joutes continentales, mais aura dans moins de difficultés à organiser ses déplacements.



A l’exception du Caire (Egypte), tous les autres déplacements peuvent se faire en ligne directe.



Les autres poules se présentent comme suit : dans la poule A, on aura Al Ahly (Egypte), AS Vita (RD Congo), Simba SC (Tanzanie) et El Merreikh (Soudan) ;

Dans la poule B il y aura Tp Mazembé (RD Congo), Mamelodi Sundows (Afrique du Sud), El Hilal (Soudan) et CR Belouizdad (Algérie).



La poule c est constitué des équipes du WAC (Maroc), du Horoya AC (Guinée), de Petro Atletico (Angola) et de Kaizer Chiefs (Afrique du Sud).





SD/AKS