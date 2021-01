Sadio Mané pèse quelque 81 milliards CFA - adakar.com

Sadio Mané pèse quelque 81 milliards CFA
Publié le vendredi 8 janvier 2021

© Autre presse par DR

Sadio Mané remporte le Ballon d`Or Africain 2019

Hurghada, le 7 janvier 2020 - L`international Sénégalais Sadio Mané a remporté, ce mardi 7 janvier, à Hurghada, en Égypte, le trophée de Meilleur joueur africain de l`année 2019. Tweet

La valeur marchande de l’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané, est estimée à environ 81 milliards de francs CFA, soit 123,8 millions d’euros, indique la Lettre hebdomadaire publiée par l’Observatoire du football du Centre international d’études du sport (CIES).



L’attaquant sénégalais occupe la 14-ème place du classement établi par ce groupe de recherche et dominé par l’attaquant anglais de Manchester United (élite anglaise), Marcus Rashford, dont la valeur marchande est évaluée à 165 millions d’euros (107.895.323.250 francs CFA).



En plus de ses qualités sportives, l’attaquant anglais a fait l’actualité, en novembre dernier, en forçant le gouvernement britannique dirigé par Boris Johnson à continuer de débloquer des fonds au profit des enfants des familles défavorisées en Grande-Bretagne.



Le gouvernement britannique avait décidé de supprimer les bons alimentaires censés remplacer la cantine gratuite pour les élèves défavorisés.



La pétition initiée par l’attaquant de Manchester United a récolté plus d’un million de signatures, des commerçants se mêlent à la lutte en acceptant de fournir des plateaux repas aux élèves, ce qui a mis sous pression le gouvernement britannique.



Ce dernier a été obligé de reculer en signant un accord qui prévoit de maintenir les bons alimentaires jusqu’à Noël 2021.



Sur le podium de ce classement, en plus de Rashford, on note la présence du Norvégien Erling Haaland (Dortmund, Allemagne), avec une valeur de transfert estimée à 152 millions d’euros.



L’Anglais Trent Alexander-Arnold (Liverpool) complète le podium avec 151, 6 millions d’euros.



Lionel Messi, à qui il ne reste que six mois de contrat avec le FC Barcelone, n’est que 97ème (54 millions d’euros), le Portugais Cristiano Ronaldo ne pesant que 47 millions d’euros malgré ses excellentes statistiques.



"Cela est principalement dû à son âge et à la durée relativement courte de son contrat avec Juventus (jusqu’en juin 2022)", indique la même source.



Le premier footballeur africain du classement est l’Egyptien Mohamed Salah, qui pèse 134 millions d’euros (plus de 87 milliards et demi de francs), ce qui le place à la 12-ème place du classement.





