CAF : 2 candidatures validées, 2 en attente, le président Ahmad recalé !

Réunie au Caire mardi et mercredi, la Commission de gouvernance de la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué avoir reçu et étudié 5 candidatures pour le poste de président de l’instance dont l’élection aura lieu le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Ce jeudi, la CAF a annoncé avoir officiellement validé deux de ces candidatures : celle d’Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, et celle de l’Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA et ancien président de la Fédération ivoirienne de football.



En revanche, la candidature du président sortant Ahmad Ahmad a été déclarée inéligible en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA le concernant, malgré son appel déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).