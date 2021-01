Covid-19: Manifestations et rassemblements interdits temporairement à Dakar et Thiès - adakar.com

Covid-19: Manifestations et rassemblements interdits temporairement à Dakar et Thiès Publié le vendredi 8 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouvernement rencontre la presse au Building administratif Mamadou Dia

Dakar, le 7 janvier 2020 - Plusieurs ministres du gouvernement ont fait face à la presse, ce jeudi 7 janvier 2021, au Building administratif Mamadou Dia pour évoquer des questions d`actualités, notamment l`épidémie de Covid-19. Tweet

Les manifestations et rassemblements sont interdits pour la période du 6 au 17 janvier dans les régions de Dakar et Thiès, a annoncé jeudi le ministère de l’Intérieur Antoine Diome, qui a dit avoir pris un arrêté en ce sens.



Cet arrêté ministériel vient s’ajouter à d’autres mesures prises par les pouvoirs publics, compte non tenu du couvre-feu, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a expliqué M. Diome à l’occasion d’une conférence de presse anime par des membres du gouvernement.



Les interdictions concernent les cortèges, les défilés, les rassemblements et manifestions sur la voie publique et toutes autres réunions publiques dans les régions de Dakar et Thiès.



Ces interdits visent également les réunions privées y compris les baptêmes, mariages, réceptions et manifestations religieuses.



Sont visés également par l’arrêté, tous les rassemblements dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, bars, cafés, salons de thé, plages et marchés hebdomadaires ainsi que les terrains et salles dédiés au sport.



Le dernier bilan quotidien de la pandémie de COVID-19, publié ce jeudi, fait état de 220 nouveaux cas enregistrés au Sénégal et 5 décès.



Depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars dernier, le Sénégal a déclaré 20.376 cas positifs de Covid-19 dont 17.885 guérisons et 438 décès, ce qui fait que 2.052 patients sont encore sous traitement, d’après les données du ministère de la Santé.



Les services sanitaires avertissent depuis plusieurs semaines contre une nouvelle vague de Covid-19 jugée plus dangereuse que la précédente.







