El-Hadji Diouf nommé directeur sportif du Guediawaye FC ! Publié le vendredi 8 janvier 2021 | afrik-foot.com

Retraité des terrains depuis 2015, la légende sénégalaise El-Hadji Diouf va entamer une nouvelle carrière ! Ambitieux club de D2 sénégalaise, le Guediawaye FC a annoncé ce jeudi la nomination du double Ballon d’Or africain au poste de directeur sportif.



«Nous avons mis en place de nouveaux mécanismes pour aller de l’avant, avec une équipe de gestion, un collège pour la gestion du club. Dans ledit collège, la nouveauté c’est la création d’un poste de directeur sportif pour lequel nous avons négocié et obtenu la nomination d’El Hadj Ousseynou Diouf. (…) L’idée c’est de mettre en place un club fort avec l’ambition, d’ici un an, de rejoindre la Ligue 1. Ensuite dans trois ans, aller en compétition africaine et, dans 5 ans, avoir un centre de formation complet, avec pourquoi pas un partenariat avec un club pro européen», a détaillé le chargé de communication du club, Malick Sy, pour le site emedia.sn.