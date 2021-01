Urgent : La grippe aviaire signalée au Sénégal, 58 000 volailles tuées - adakar.com

La grippe aviaire vient d’être signalée au Sénégal, plus précisément à Thiès. Une information fournie par l’Organisation mondiale de la santé animale, reprise par Reuters.



Il s’agit de l’épidémie de grippe aviaire H5N1, hautement pathogène, qui s’est déclarée dans un site sis à Thiès, rapporte la Rfm. Elle a tué 58000 volailles. Les animaux restants ont été abattus, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé animale, repris par Reuters.



“Grippe aviaire” désigne les différentes formes de la maladie causée par le virus de la grippe qui infecte les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques. Lorsqu’elle touche les oiseaux, la maladie est également connue sous le nom d’influenza aviaire ou, anciennement, de peste aviaire.



Une autre maladie qui vient encore secouer le Sénégal, en cette période de pleine pandémie du coronavirus. D’ailleurs, l’Etat du Sénégal vient de corser des mesures ripostes, avec le couvre-feu, l’interdiction des rassemblements publics et privés, le port du masque obligatoire.