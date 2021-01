Couvre-feu, Homosexualité, Fonds Pastef : Suivez le “Grand Entretien” avec Seydi Gassama (Senego Tv) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Couvre-feu, Homosexualité, Fonds Pastef : Suivez le “Grand Entretien” avec Seydi Gassama (Senego Tv) Publié le vendredi 8 janvier 2021 | senego.com

© Autre presse par DR

Seydi Gassama, Amnesty International

Tweet

Le Grand Entretien, l’émission de Senego reçoit pour son premier numéro Seydi Gassama, directeur d’Amnesty international section Sénégal. Le défenseur des droits de l’Homme abordera avec Senego, des questions liées à l’actualité politique, économique et sociale.



L’instauration de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu nocturne pour les régions de Dakar et Thiès, la levée de fonds de Pastef, la place de l’homosexualité dans l’éducation sexuelle en milieu scolaire, la polémique sur le troisième mandat de Macky Sall, la polémique sur la suppression de la Ville de Dakar, les élections locales, le discours à la Nation de Macky Sall le 31 décembre dernier et d’autres sujets d’actualité articulent son intervention face au journaliste Thierno Malick Ndiaye.