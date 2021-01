Urgent : L’Etat prescrit pour 3 mois le port du masque sur la voie publique, les transports… - adakar.com

Publié le vendredi 8 janvier 2021 | senego.com

Après avoir décrété, le couvre-feu partiel à Dakar et Thiès, l’Etat du Sénégal renforce les mesures pour riposter au coronavirus. Deux communiqués, sur le port du masque et les rassemblements, signés par le ministre de l’Interieur Antoine Diome sont dévoilés.



Port du masque



Le port du masque est désormais prescrit pour une durée de 3 mois sur l’ensemble du territoire nationale, dans les lieux publics et privés ci-après : la voie publique, les services de l’administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les lieux de transport public, les moyens de transport privé convoyant au moins 2 personnes.



Rassemblement



De même, en application de la loi sur l’Etat d’urgence assorti du couvre-feu, tous rassemblements ou réunions publiques sont interdits, toutes réunions privées, y compris les baptêmes, mariages, réceptions, manifestations religieuses. Les rassemblements dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, salles de spectacles, dancings, bars, cafés, salons de thé, plages, marchés hebdomadaires, ainsi que les terrains et salles dédiés au sport.