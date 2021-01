Covid-19: les Sénégalais dénoncent le tâtonnement des autorités - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19: les Sénégalais dénoncent le tâtonnement des autorités Publié le vendredi 8 janvier 2021 | afrique.le360.ma

© Autre presse par DR

REPORTAGE – Coronavirus : Risque de contamination massive dans les boulangeries prises d`assaut en ce début de Ramadan.

Tweet

Les autorités gouvernementales n'ont donné aux régions de Dakar et Thiès que 24h pour se conformer aux nouvelles mesures.



Certains sont même allés jusqu'à railler le chef de l'Etat en affirmant qu’il pense que le virus est un mal nocturne qui ne circule que pendant la nuit. En effet, comment alors expliquer que rien ne soit fait pour limiter sa propagation dans la journée, quand bien même la plupart des activités de la vie quotidienne se déroulent?



Certains travailleurs de nuit, de même que les restaurants, les "tanganas" (gargottes spécialisés des encas et des petits-déjeuneurs) et les dibiteries dénoncent une mesure discriminatoire sans accompagnement et craignent déjà pour leurs activités.