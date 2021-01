France : Diary Sow portée disparue - adakar.com

France : Diary Sow portée disparue Publié le jeudi 7 janvier 2021 | IGFM.sn

© aDakar.com par SB

Cérémonie solennelle de remise des prix du Concours général 2019

Dakar, le 25 juillet 2019 - Le chef de l`État a présidé, ce jeudi 25 juillet 2019, la cérémonie solennelle de remise des prix du Concours général 2019. La meilleure élève du Sénégal cette année, lauréate au Concours général, a été également distinguée. Tweet

Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal est portée disparue en France où elle poursuit ses études. Sa disparition est signalée par les internautes. Elle n’a pas repris les cours depuis la rentrée des vacances de Noel.

Une information confirmée par nos confrères de Seneweb qui indiquent d’ailleurs que son lycée a appelé à la résidence où elle vit, à Lourcine, pour avoir de ses nouvelles. Après vérification, elle n'a pas été trouvée dans sa chambre.



De plus, on nous signale que l’ancien ministre de l’Education Serigne Mbaye Thiam a passé plusieurs coups de fils aux étudiants sénégalais avec qui elle partage la résidence, sans nouvelle. A l’heure où ces lignes sont écrites, les étudiants, la police, le gouvernement sénégalais et l’Ambassade s’activent à sa recherche.