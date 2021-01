Premier jour de couvre-feu à Dakar et Thiès: Des échauffourées un peu partout - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Premier jour de couvre-feu à Dakar et Thiès: Des échauffourées un peu partout Publié le jeudi 7 janvier 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Des scènes de violences à Dakar lors de la première nuit du couvre-feu

Tweet

Comme s’ils s’étaient passé le mot, des jeunes de différentes localités de Dakar et Thiès sont sortis hier soir manifester contre le couvre-feu imposé par l’Etat. A Grand-Yoff, les manifestations ont commencé un peu avant 21 h. Des jeunes ont brûlé des pneus sur la route et causer un embouteillage monstre. Différents foyers de tension ont été notés dans cette zone.



A la Médina, les jeunes n’ont pas brûlé des pneus, mais ont improvisé une parade dans les rues. Ils chantaient pour célébrer l’on ne sait quel exploit ou victoire. A Niary Tally et au Jet d’Eau, des pneus ont été brûlés ainsi qu’à Guédiawaye et à Mbao.



A Thiès, un concert de pétards a été organisé dans un désordre indescriptible.



Les forces de l’ordre n’ont pas pu faire grand-chose, hier. Dans l’essentiel des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, elles étaient quasi-absentes dans les zones de tension. Elles ont peut-être été surprises par ce qui s’est passé. Ce qui ne sera pas le cas ce soir. Que les récalcitrants se le tiennent pour dit !