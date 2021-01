Sénégal : manifestations nocturnes contre le couvre-feu - adakar.com

Sénégal : manifestations nocturnes contre le couvre-feu Publié le jeudi 7 janvier 2021

© Autre presse par DR

Des scènes de violences à Dakar lors de la première nuit du couvre-feu

Des manifestations ont éclaté mercredi soir dans plusieurs localités de Dakar pour protester contre le couvre-feu, a constaté le correspondant de l’Agence Anadolu.



L’état d’urgence assorti d’un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures du matin a été décrété mardi soir par le président de la République dans les régions de Dakar et Thiès, principaux foyers de la Covid-19, afin de limiter et d’endiguer la maladie.



Des rassemblements ont été organisés dans des quartiers de la capitale tels Niary Tally, Grand Yoff et Médina, les forces de l’ordre ont recouru aux bombes lacrymogènes pour les disperser.



Des émeutes s’en sont suivies avec la riposte par jets de pierre des protestataires qui, dans la foulée, ont incendié des pneus dans les rues.



A Pikine, dans la banlieue dakaroise, les manifestants ont attaqué le commissariat de l’arrondissement de Guinaw rails, a rapporté le correspondant d’une radio locale.



« Les manifestants ont jeté des projectiles dans les locaux du commissariat et sur les véhicules qui étaient stationnés à la devanture. Les forces de l’ordre ont riposté en usant de grenades lacrymogènes », a fait comprendre la source.



Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a effectué dans la soirée une descente inopinée dans certains quartiers de la capitale pour s’enquérir de la situation. Il doit d’ailleurs animer une conférence de presse dans la journée pour faire le point suite à la première nuit du couvre-feu. Aucun bilan n’est pour l’heure fourni sur d’éventuelles arrestations, dégâts matériels ou physiques.



Des manifestations similaires avaient éclaté en juin et plus de 70 personnes avaient été interpellées lors de protestations nocturnes pour exiger la fin du couvre-feu.



L’état d’urgence et le couvre-feu avaient été décrétés le 23 mars 2020 sur l’ensemble du territoire avant d’être levés le 30 juin.



Face à la recrudescence des cas de Covid-19, Dakar et Thiès qui cumulent « 90% des cas » ont été placés en état d’urgence assorti du couvre-feu.



Le bilan publié mercredi par le ministère de la Santé fait état de 20.156 cas confirmés de Covid-19 pour 17.782 guéris. 433 décès ont été enregistrés depuis l’apparition de la maladie le 2 mars au Sénégal.