La BAD nomme des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints dans ses bureaux régionaux. Publié le jeudi 7 janvier 2021 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement (BAD)

Le Groupe de la Banque africaine de développement a le plaisir d'annoncer la nomination des directeurs généraux pour les régions de l'Afrique de l'Est, centrale et australe et des directeurs généraux adjoints pour les régions de l'Afrique de l'Est, centrale, du Nord, australe et de l’Afrique de l’Ouest.



M. Serge N'Guessan, directeur général, région Afrique centrale



En tant que directeur général pour l’Afrique centrale, Serge N'Guessan dirigera et assurera l’efficacité opérationnelle, l’efficience et la santé générale du portefeuille de la Banque dans toute la région d’Afrique centrale. Il jouera également un rôle de premier plan dans le développement des entreprises et des investissements régionaux en stimulant la mobilisation des ressources dans les pays relevant de sa compétence et en renforçant de manière significative les activités de la Banque.