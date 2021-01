Ligue des champions: exploit des Sénégalais de Teungueth face au Raja - adakar.com

Ligue des champions: exploit des Sénégalais de Teungueth face au Raja
Publié le jeudi 7 janvier 2021 | RFI

Les Sénégalais du Teungueth FC ont réussi l’exploit de ce début d’année 2021 en éliminant aux tirs au but les Marocains du Raja Casablanca en deuxième tour retour de la Ligue des champions (C1). Ils disputeront la phase de groupes de la C1 comme Zamalek, Al Ahly, les Mamelodi Sundowns et les Kaizer Chiefs.



LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2020-2021 : LE 2e TOUR RETOUR*



*En gras, les équipes qualifiées



Mardi 5 janvier 2021 –



Raja Casablanca (Maroc) – Teungueth (Sénégal) 0-0, 1-3 TAB [0-0 à l’aller]



Al Ahly (Égypte, tenant) – AS Sonidep (Niger) 4-0 [1-0]



Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Jwaneng Galaxy (Botswana) 3-1 [2-0]



Primeiro Agosto (Angola) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 0-1 [0-0]



Mercredi 6 janvier 2021 –



Wydad Casablanca (Maroc) – Stade Malien (Mali) [0-1]



Horoya (Guinée) – Racing Club Abidjan (Côte d’Ivoire) [1-1]



Esperance Tunis (Tunisie) – Al Ahly Benghazi (Libye) [0-0]



TP Mazembe (RD Congo) – Bouenguidi (Gabon) [2-1]



AS Vita Club (RD Congo) – Young Buffaloes (Eswatini) [2-2]



Enyimba (Nigeria) – Al Merreikh (Soudan) [0-3]



Al Hilal (Soudan) – Asante Kotoko (Ghana) [1-0]



CS Sfaxien (Tunisie) – Mouloudia Alger (Algérie) [0-2]



Petro Atletico (Angola) – Nkana (Zambie) [1-1]



Simba (Tanzanie) – Platinum (Zimbabwe) [0-1]



Gor Mahia (Kenya) – CR Belouizdad (Algérie) [0-6]



Zamalek (Égypte) – Gazelle (Tchad) [forfait]



NB : les 16 qualifiés disputeront la phase de groupes de la Ligue des champions (C1). Les 16 éliminés disputeront un tour de cadrage en Coupe de la Confédération (C2) face aux équipes ayant franchi le deuxième tour de la C2.