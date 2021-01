Air Senegal : une liaison entre Lyon et Dakar à compter du 28 mars - adakar.com

News Société Article Société Air Senegal : une liaison entre Lyon et Dakar à compter du 28 mars Publié le jeudi 7 janvier 2021 | lechotouristique.com

Air Sénégal lance un vol direct entre Lyon et Dakar. Au retour, un stop est prévu à Marseille, mais les passagers lyonnais n’auront pas à descendre de l’appareil.



Sur la ligne Lyon-Dakar, Air Sénégal exploitera trois fréquences par semaine dès le dimanche 28 mars 2021. Il s’agira alors de la seule compagnie aérienne à effectuer des vols directs réguliers entre les deux villes. Une nouvelle ligne intéressante puisqu’avec une grande communauté d’habitants originaires d’Afrique de l’Ouest, Lyon et sa région représentent le troisième plus grand segment sur le marché France-Dakar, estime Air Sénégal.



Cette liaison sera opérée en Airbus A321 tout neuf. Au départ de Dakar, le nouveau service opérera de façon triangulaire avec un vol vers Marseille sans descente de l’avion avant de desservir Lyon. Le vol Lyon-Dakar sera opéré sans stop.



Affermissement des relations France-Sénégal

« La desserte Dakar-Lyon va contribuer au renforcement de notre offre sur la France, première destination de notre compagnie, estime Pour EIbrahima Kane, le directeur général de la compagnie. Cela participera notamment à l’affermissement des relations bilatérales entre nos deux pays et vient en soutien à la réforme future du secteur touristique national. »



Les horaires des vols faciliteront aussi les correspondances au Sénégal pour Ziguinchor (ZIG), et pour la Côte d’Ivoire (Abidjan), le Mali (Bamako), la Guinée (Conakry), la Gambie (Banjul), et la Mauritanie (Nouakchott).



Le programme de vols



Vol numéro 427 : départ les mardis, vendredis et dimanches en A321 depuis Lyon à 1100 pour une arrivée à Dakar à 14h35.

Vol numéro 427 : départ les mardis, vendredis et dimanches en A321 depuis Dakar à 0h25 pour une arrivée à Lyon à 09h50.