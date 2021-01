Affaire des gadgets alcoolisés: Aly Halil et Thierno Adama Diallo condamnés à 6 mois avec sursis - adakar.com

Affaire des gadgets alcoolisés: Aly Halil et Thierno Adama Diallo condamnés à 6 mois avec sursis
Publié le mercredi 6 janvier 2021

Cités dans l’affaire de la commercialisation des gadgets alcoolisés vendus à des enfants, Aly Halil et Thierno Adama Diallo récoltent 6 mois avec sursis. En plus de leur condamnation, ils doivent chacun payer une amende d’un million de francs CFA et allouer à la partie civile le même montant pour la dédommager.



Quant à SOS Consommateurs, elle a été déboutée de sa demande. Sa constitution comme partie civile a été déclarée irrecevable.



L’affaire avait affolé la toile, suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par un proche de deux enfants victimes de ce produit.



En effet, les gamins, après avoir consommé cette boisson, étaient tombés dans un sommeil profond. Leur état a inquiété leur mère Fatou Guèye qui a décidé d’en savoir plus sur ce produit.



Ainsi, suite à l’indignation des internautes, les autorités se sont autosaisies, en exigeant un contrôle de cette boisson prisée par les enfants. Il s’est avéré ensuite que le jus était alcoolisé.



Arrêté et traduit à la barre, Aly Khalil, sans être en mesure de fournir des preuves, a déclaré qu’il s’est procuré le produit en Gambie. Même son de cloche pour Thierno Adama Diallo. S’agissant des autres individus arrêtés dans le cadre de cette affaire, en l’occurrence Sylvie Da Sylva, Ahmed Aidara Garaya Mamadou Ba, Houssam Halil et Mamadou Ba, ils ont bénéficié d’une relaxe.