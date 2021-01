3e mandat : Le Pr Maurice Soudieck Dione démonte les “constitutionalistes” de Macky… - adakar.com

3e mandat : Le Pr Maurice Soudieck Dione démonte les "constitutionalistes" de Macky…
Publié le mercredi 6 janvier 2021

Table ronde sur la situation de la Justice au Sénégal

Photo: Maurice Soudieck Dionne, enseignant à l`UGB

“La constitution a réglé la question du 3e mandat. Le président Macky Sall est totalement exclu des prochaines joutes électorales“. C’est l’avis de l’ Enseignant-chercheur en sciences politiques à l’Université Gaston Berger …



Pour Maurice Soudieck Dione, la loi, en son article 27 est claire : “Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs…” Et aujourd’hui, avance l’Enseignant-chercheur en sciences politiques, personne, même les militants de l’Alliance Pour la République(Apr) ne peuvent nier que Macky était le président du Sénégal de 2012 à 2019. Ensuite, il a été réélu de 2019 à 2024. Ce qui fait deux mandats successifs exécutés par une seule personne, Macky Sall.



A l’en croire, dans son livre intitulé le “Sénégal au cœur”, Macky avait aussi clairement écrit qu’il est dans son deuxième et dernier mandat.



Par Khadre SAKHO