C’est quoi “l’Initiative COVAX” évoquée par le Pdt Macky Sall annonçant le nouvel état-d’urgence ?

Le vaccin COVAX

Selon l’OMS, dans le cadre de la pandémie actuelle qui se propage rapidement, personne ne sera en sécurité tant que le monde entier ne le sera pas. L’axe de travail vaccins de l’Accélérateur ACT, dirigé par la CEPI l’Alliance GAVI et l’OMS, permet d’accélérer la recherche d’un vaccin efficace dont tous les pays pourront bénéficier.



Parallèlement, cet axe de travail contribue au développement des capacités de fabrication et à l’achat de fournitures, à l’avance, afin que 2 milliards de doses puissent être distribuées équitablement d’ici la fin 2021.



Le COVAX est l’axe de travail vaccins du dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19

Le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès équitable.



Le COVAX est co-dirigé par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.



Pourquoi avons-nous besoin du COVAX ?

La mise au point d’un vaccin contre la COVID-19 constitue le défi le plus urgent de notre temps, et nous n’y parviendrons qu’en unissant nos efforts. La pandémie mondiale a déjà causé des centaines de milliers de décès et perturbé la vie de milliards de personnes.



Outre une réduction du nombre tragique de décès et une maîtrise de la pandémie, l’introduction d’un vaccin permettra également d’éviter des pertes s’élevant à 375 milliards de dollars US dans l’économie mondiale, chaque mois.



L’accès mondial et équitable à un vaccin, qui protègera en particulier les agents de santé et les personnes qui encourent le plus grand risque de contracter la maladie, constitue l’unique moyen d’atténuer l’impact de la pandémie en santé publique et au niveau économique.



Que propose le mécanisme COVAX ?

Fournir suffisamment de doses pour au moins 20 % de la population des pays

Gérer activement un éventail diversifié de vaccins

Distribuer les vaccins dès qu’ils sont disponibles

Mettre fin à la phase aiguë de la pandémie

Relancer les économies

