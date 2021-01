Vaccin contre le Covid-19 : Le Pr Daouda Ndiaye invite l’Etat à la prudence - adakar.com

Vaccin contre le Covid-19 : Le Pr Daouda Ndiaye invite l'Etat à la prudence Publié le mercredi 6 janvier 2021

Le Pr Daouda Ndiaye a invité l’Etat du Sénégal à la prudence face au vaccin contre le Covid-19. Il estime que le débat sur l’acquisition de dose est très tôt. Le parasitologue demande aux autorités de prendre le temps nécessaire pour observer et étudier les effets des vaccins dans les pays qui ont déjà démarré leur campagne de vaccination.



C’est une sortie digne d’un avertissement au moment où le débat sur le vaccin contre la maladie à coronavirus est suspendu sur toutes les lèvres. “On considère qu’on vaccin est toujours important. Les vaccins nous ont permis de lutter contre beaucoup de pandémies. Maintenant il y a des règles, des stratégies, des protocoles d’étude. Je n’ai aucune information sur ce protocole d’étude. Et vous savez, le Sénégal est un pays souverain qui est le défenseur des lois et des règlements, la protection des individus. L’essentiel est que le Sénégal ne ferait quelque chose qui nuirait à ses populations“, a déclaré sur Rfm, Pr Ndiaye.



Le parasitologue propose de suivre les règles et les contrôles adéquats pour vérifier “est-ce que le vaccin est bon ou quoi, est-ce qu’il est efficace etc“. “Je reste convaincu qu’on peut différer ce débat d’ici quelques mois, observer d’abord ce qui se passe dans les pays européens, américains et autres, comment les vaccins sont entrain de fonctionner, l’impact de ces vaccins sur la maladie, les effets sur les personnes. Lorsque le Sénégal aura fini de voir tout ça, et avoir une évidence scientifique sur la base du terrain par rapport à ce qu’on a observer : le protocole et la stratégie si tout a été respecté…“, a-t-il détaillé.



Halte aux positions radicales



Il estime, par ailleurs, que l’utilisation du vaccin est prématuré en ce sens qu’il faut “se préparer à tout sur ce vaccin.” “Il est très tôt de se prononcer. On va attendre. Il faudra éviter seulement que les gens prennent des positions assez radicales et qui risqueraient de nuire d’un coté ou d’autre. Soyons juste patient et laissons le temps au temps pour voir ce que ça va donner.“, a conclu Pr Daouda Ndiaye.