Centrale à charbon de Bargny : Les assurances du ministre Abdou Karim Sall

Abdou Karim SALL, Ministre de l`environnement et du développement durable

La centrale à charbon de Bargny va être mutée en centrale à gaz d’ici peu, a annoncé mardi, le ministre de l’environnement. Abdou Karim Sall a aussi indiqué les études d’impact sont menées et que l’Etat fera le nécessaire.



C’est une bonne nouvelles pour les populations riveraines de la centrale à charbon de Bargny. La mutation annoncée par le ministre de l’environnement. “Je voudrais rassurer toutes les populations sénégalaises, particulièrement les femmes qui sont à Bargny – qui sont des citoyennes, des sénégalaises à part entière – que l’Etat a le devoir de protéger sa population“, a d’emblée déclaré sur Rfm, Abdou Karim Sall.



Et de poursuivre : “Aujourd’hui, l’Etat a pris la décision irréversible de transformer cette centrale à charbon en centrale à gaz. Le gaz, c’est quand-même une énergie propre même si elle est fossile. C’est la raison pour laquelle le Sénégal s’est engagé désormais à aller dans le sens de doter le pays des équipements capables de fournir une énergie propre“.



Selon le ministre, les études d’impact ont été menées. Non sans rappeler que le code de l’environnement prévoit toujours une distance assez importante entre le site et les habitations.



Par Birama THIOR