Fichier électoral : Le Pds réclame une place dans le processus d’audit - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Fichier électoral : Le Pds réclame une place dans le processus d’audit Publié le mercredi 6 janvier 2021 | Senego

© AFP par SEYLLOU

Retour de l’ex-président Abdoulaye Wade : Les membres et sympathisants du Parti démocratique sénégalais (PDS, Parti démocratique du Sénégal) détenant une affiche montrant leur leader, l`ancien président sénégalais

Mercredi 23 avril 2014 Tweet

Le Parti démocratique sénégalais a réclamé, ce lundi 4 janvier, une place “pleine et entière” dans le processus d’audit du fichier électoral et de réforme des lois électorales, en dehors de toute coalition de partis. Dans un communiqué parvenu à Senego, le secrétaire général national adjoint chargé des élections qui écrit au ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, s’est indigné contre la “démarche unilatérale” utilisée par le régime en place pour “imposer” à la classe politique sa volonté.



L’indignation au sein du Parti démocratique sénégalais sur les imperfections notées dans le fichier électoral commence en 2012, notamment à l’arrivée au pouvoir, du président Macky Sall. Lequel, note le document, a bafoué les acquis du régime libéral d’Abdoulaye Wade “avec des tripatouillages systématiques du fichier et de la carte électorale et des modifications intempestives de la constitution et des lois électorales“.



Audit du fichier électoral



La démarche “unilatérale” dans laquelle le régime – actuel – a audité le fichier électoral à l’issue des élections législatives de 2017 ne convainc pas le Pds. Cheikh Dieng et Cie qui réclament l’implication de leur parti “dans l’ensemble du processus“. Il en est de même pour l’ensemble des partis politiques présents à l’assemblée nationale, et qui ont fait la preuve de leur représentativité électorale. Ces partis, mentionne le document, “devraient être représentés au moins par deux (2) membres au sein de la commission chargée du pilotage de l’audit“. Non sans indiquer que cela nécessite “la mise en place d’un organe véritablement indépendant pour organiser les élections, la validation publique des listes électorales par les populations et l’accès des partis politiques à la liste et carte électorales définitives bien avant le scrutin“.



Parrainage et autres



Et de déplorer l’élimination, lors de la présidentielle de 2019, “de la plupart des candidats” tout comme “des principaux challengers du candidat-Président” à savoir Khalifa Sall et Karim au moment tandis que d’autres dont certains “viennent de rejoindre la majorité présidentielle” ont été gardé. Cause de “l’impasse politique” qui vit le pays actuellement.



Front de résistance national



Sur son départ du Front de résistance national (Frn), le Pds justifie son acte par l’instrumentalisation “à des fins politiques” dont il a été victime vu qu’une “frange de l’opposition” en a profité pour “justifier son entrée au gouvernement sous le couvert de ce dialogue”.



Par Birama THIOR