Recrudescence du Covid-19: Le chef de l’État décrète l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu à Dakar et Thiès - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Recrudescence du Covid-19: Le chef de l’État décrète l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu à Dakar et Thiès Publié le mercredi 6 janvier 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le président sénégalais Macky Sall

Tweet

Le président de la République Macky Sall a décrété, ce mardi 5 janvier 2021 l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu dans les régions de Dakar (ouest) et Thiès (centre-ouest). Cette décision a été prise après le constat d’un fort regain de l’épidémie de Covid-19 dans le pays, mais plus précisément dans ces deux régions du Sénégal.



C’est donc le retour du couvre-feu plus de 6 mois après sa levée lors de la première phase de l’épidémie de Covid-19.



La mesure du couvre-feu va être en vigueur entre 21 heures et 5 heures du matin.



C’est à l’issue d’une réunion au palais de la République entre le chef de l’État et le Comité de gestion épidémiologique regroupant spécialistes et professionnels de santé chargés de la lutte contre le Covid-19 que les mesures précitées ont été prises. Le président de la République les a ensuite explicitées lors d’une intervention retransmise en direct à la télévision.



Selon le chef de l’État, d’autres mesures seront prises dans les jours à venir. Elles vont notamment toucher le secteur des transports publics.



Au cours des deux derniers mois, le Sénégal a enregistré des cas positifs au Covid-19 en nette progression obligeant les autorités à officiellement annoncer qu’il s’agit d’une seconde vague de l’épidémie.



À ce jour, le Sénégal dénombre 19 964 cas déclarés positifs dont 17 690 guéris, 428 décès, et 1845 patients sous traitement.



Makhtar C.