Jeux olympiques, Euro, CHAN, AfroBasket: les grands événements sportifs de 2021 Publié le mardi 5 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Jeux olympiques, Euro, CHAN, AfroBasket: les grands événements sportifs de 2021

Après une année 2020 marquée par les reports de nombreux grands événements sportifs en raison de la pandémie de Covid-19, le calendrier 2021 est très chargé mais reste soumis à l’évolution de la crise sanitaire. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, l’Euro et le Championnat d’Afrique des nations de football, l'AfroBasket et les championnats d'Afrique d'athlétisme sont particulièrement attendus.



Cette année impaire aurait dû, comme c’est le cas habituellement, être plus calme. Le moment fort devait être la Coupe d’Afrique des nations. Mais la CAN, comme la plupart des grandes compétitions internationales, a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Pour trois autres grands événements, 2021 sera l’année de la seconde chance : les Jeux olympiques et paralympiques et l’Euro de football. Ces compétitions vont donc se dérouler une année impaire, pour la première fois.



Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football



C’est la première grande compétition de l’année. La première tamponnée 2020 mais qui se déroulera en 2021. Cette Coupe d’Afrique des nations des joueurs locaux aura lieu au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Un test grandeur nature pour le pays organisateur de la CAN (reportée en 2022).



Le Cameroun « est prêt à accueillir l'événement », a salué la Confédération africaine de football (CAF), le 10 décembre dernier. Si les quatre stades qui accueilleront les matches ne pourront être remplis à cause de la crise sanitaire, la CAF a malgré tout autorisé la présence de spectateurs dans la limite d’une jauge appelée à évoluer au fil de la compétition. À domicile, les Camerounais auront donc du soutien pour espérer détrôner le Maroc.