Financement des partis politiques : Alioune Tine pour un débat national sur la question

Financement des partis politiques : Alioune Tine pour un débat national sur la question Publié le mardi 5 janvier 2021

© aDakar.com par SB

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile Tweet

“Le débat sur le financement des partis politiques au Sénégal date de plus de deux décennies”. Le rappel est du président du club de pensée “Africa Jom Center”, Alioune Tine, qui indique, dans une note, que la question s’était également posée sous le magistère du président Abdou Diouf et lors des Assises nationales sous le règne Me Abdoulaye Wade.



Mais, pour trouver une solution définitivement, il propose un débat national. “Il faut un grand débat national sur la question du financement des partis politiques. C’est une question qui est à l’ordre du jour depuis longtemps. En 1998, on avait demandé au professeur El Hadj Mbodj de faire une proposition. Mais, ses conclusions avaient été rangées dans les tiroirs”, a déploré l’ancien coordinateur de la Raddho.



Le débat est relancé suite au communiqué du ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Felix Abdoulaye Diome, rappelant les dispositions de la loi de 1989 en vue de mettre en garde le parti Pastef/Les Patriotes d’Ousmane Sonko qui a lancé une campagne internationale de collecte de fonds.