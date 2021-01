Bordeaux : en fin de contrat, Youssouf Sabaly peut déjà signer où il veut… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Bordeaux : en fin de contrat, Youssouf Sabaly peut déjà signer où il veut… Publié le mardi 5 janvier 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Youssouf Sabaly

Tweet

Le latéral sénégalais Youssouf sera en fin de contrat avec son club Bordeaux en juin prochain. Il peut depuis le 1er janvier 2021 s’engager avec la formation de son choix en vue de la saison prochaine.



Aucun accord pour le moment…



Le latéral droit sénégalais est l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur des Girondins Jean-Louis Gasset. Mais le technicien français pourrait devoir s’en passer la saison prochaine car les négociations pour une prolongation de contrat n’ont, pour l’heure, pas abouti.



Sabaly pourrait voir ailleurs



Youssouf Sabaly, finaliste de la CAN 2019 et membre de l’équipe-type de la compétition était tout proche de rejoindre Naples à l’été 2018, mais sa blessure au genou contractée pendant le Mondial en Russie avait tout annulé. Le latéral de 27 ans, Bordelais depuis 2016, pourrait donc être tenté de voir ailleurs, s’il reste épargné par les blessures cette saison.