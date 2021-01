Kolda : un réseau d’exploitation clandestine des carrières démantelé… - adakar.com

Kolda : un réseau d'exploitation clandestine des carrières démantelé… Publié le mardi 5 janvier 2021 | Senego

La Gendarmerie nationale, de concert avec la direction régionale de l’environnement et des établissements classés (DREEC) de Kolda (sud), a récemment démantelé un réseau d’exploitation clandestine des carrières de la commune de Kandia, a-t-on appris d’une association locale.



selon le communiqué, l’opération qui a conduit au démantèlement de ce réseau d’exploitation clandestine ‘’a eu lieu sur un site situé dans une zone isolée, à l’intérieur d’une brousse, dans la commune de Kandia, à environ 2 km au nord-ouest de la ville de Vélingara, le chef-lieu de département’’.



‘’Elle a permis de saisir le matériel d’extraction et de mettre fin aux activités lucratives [menées] en toute illégalité’’, ajoute la même source.

Les membres du réseau démantelé ‘’avaient défriché les lieux et aménagé une piste pour l’accès des camions qu’ils remplissaient de gravats’’, rapporte le communiqué reçu par Aps. .



Par Khadre SAKHO

