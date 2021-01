Transports En 2020, le Sénégal a livré 425 km de routes bitumées - adakar.com

Publié le lundi 4 janvier 2021 | agenceecofin.com

Grâce aux investissements massifs de ces dernières années, le Sénégal figure à présent dans le top 10 des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers africains, soutient le président Macky Sall.



Le Sénégal poursuit les efforts de modernisation de son réseau routier. « En 2020, 9 projets routiers ont été achevés, sur un linéaire de 425 km de routes revêtues, avec leurs ouvrages connexes, ponts et autoponts », a fait savoir le président Macky Sall (photo), jeudi 31 décembre, au cours de son message à la nation à l’occasion du Nouvel An.



Parallèlement, des investissements ont également été consentis dans l’entretien des pistes rurales, dont le réseau sera densifié dans le cadre de la 2e phase du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), a promis le président.



A ce jour, le Sénégal compte 221 km d’autoroutes. « En 2021, nous lancerons le chantier de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 km, suivi du projet Thiès-Tivaouane-Saint-Louis, sur 167 km », a-t-il annoncé. Il s’agit d’un certain nombre « de projets d’infrastructures indispensables à notre marche vers l’émergence ».



Le président Macky Sall s’est en outre félicité de la bonne progression du chantier du Bus Rapid Transit (BRT) entre Guédiawaye et Dakar ainsi que de la voie de dégagement nord (VDN) de la capitale qui sera prolongée jusqu’à Diamniadio.



Romuald Ngueyap