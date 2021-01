Ligue 1: Trois victoire pour le retour sur les terrains - adakar.com

Ligue 1: Trois victoire pour le retour sur les terrains
Publié le lundi 4 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Trois succès ont été enregistrés lors des cinq premiers matchs de la première journée de Ligue 1 amputée des rencontres des deux représentants sénégalais en compétitions africaines à savoir Teungueth FC (Ligue africaine des champions) et Jaraaf (Coupe de la CAF).



Samedi, l’AS Douanes a battu le CNEPS Excellence 3-2 et Diambars FC s’est imposé à domicile contre Niary Tally 2-1.



Ce dimanche, Génération Foot a battu l’US Gorée 1-0.



Les deux autres matchs se sont soldés par des nuls : Ndiambour-AS Pikine 1-1, et Stade de Mbour-Dakar Sacré Cœur, 0-0.



Les matchs Teungueth FC-Casa Sports et Jaraaf-Mbour PC ont été remis en raison des déplacements de l’équipe de Rufisque à Casablanca (Maroc) et de l’équipe de la Médina en Côte d’Ivoire pour jouer contre le FC San Pedro.



Le championnat sénégalais a repris ce weekend après une pause de 10 mois à cause de la pandémie de la Covid-19.



