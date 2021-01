Après avoir récolté 125 millions de francs CFA en quelques heures - adakar.com

Après avoir récolté 125 millions de francs CFA en quelques heures Publié le lundi 4 janvier 2021

Dakar, le 5 janvier 2020 - Le Parti Pastef a effectué, ce dimanche 5 janvier 2020, à DaKar, sa rentrée politique. La manifestation s`est tenue en présence de son leader Ousmane Sonko.

Quelques heures après le communiqué du ministre de l'intérieur menaçant de dissolution tout parti politique qui recevrait des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal, le parti Pastef Les-Patriotes a, à son tour, demandé à ses militants et sympathisants de se focaliser sur leurs objectifs, notamment ceux liés à la campagne de collecte dénommée "Nemmeeku Tour". Voulant développer une approche nouvelle dans le financement des partis politiques, le Pastef se félicite du succès populaire de cette initiative qui a fait appel au public pour des contributions transparentes, volontaires et patriotiques : le Nemmeeku Tour.



En effet, au grand bonheur du parti, d'après le communiqué lu à Dakaractu, "la première édition du Nemmeeku Tour, lancée hier, 02 janvier 2021, a été un succès retentissant et surpassant même les attentes des militants. Elle a permis, en seulement quelques heures, de lever 125 millions de francs CFA en donations effectives en plus de 81 autres promesses de donations de Sénégalaises et Sénégalais".



Le Pastef considère, qu'en souscrivant si massivement au Nemmeeku tour 2021, les donateurs ont démontré avoir compris "le vrai sens de notre combat patriotique, qui exige de chacune et chacun d’entre nous un ”don de soi” sincère et profond". Cette méthode de financement est, selon le Pastef, très prometteuse pour l’orientation choisie par le parti et qu'il faudra imprimer dans les rapports entre individus, au sein de l’État, dans la gestion de la chose publique et des biens publics.



Par cette méthode de financement également, le Pastef rappelle à ses militants et sympathisants l’importance, pour un parti bâti et adossé sur l’Éthique, de se conformer à la législation sur les partis politiques.



En souscrivant si massivement au Nemmeeku tour 2021, Sonko et ses camarades estiment que l’exigence de rester autonome, indépendant de tout lobby et autres sources de financements occultes, nationaux ou étrangers, afin de garder la pureté de la ligne patriotique et toute liberté d’action et de décision gouvernementale, une fois au pouvoir, reste bien compris.



La direction nationale du Parti félicite, encourage et remercie très sincèrement les Sénégalais, d’ici et de la diaspora, qui ont consenti à apporter leur contribution financière à ce projet commun consistant à bâtir un autre Sénégal".



Elle les appelle à rester très mobilisés et à préparer les prochaines campagnes du Nemmeku Tour, pour aller toujours plus haut et plus loin sur la voie de la réalisation d'objectifs politiques.