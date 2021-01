Coronavirus : L’épicentre Dakar polarise 13.279 des 19.697 patients recensés au Sénégal - adakar.com

Coronavirus : L'épicentre Dakar polarise 13.279 des 19.697 patients recensés au Sénégal Publié le lundi 4 janvier 2021

© Autre presse par DR

Coronavirus : Le ministère de la Santé demande à tout le monde de porter des masques

La région de Dakar a enregistré 13.279 patients diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19), selon les statistiques publiées sur la plateforme du ministère de la Santé et de l’action sociale et mises à jour ce dimanche 3 janvier 2021.



Ces patients se trouvent pour l’essentiel dans les districts sanitaires de Dakar-Ouest (3.028), Dakar-Centre (2.940), Dakar-Sud (2.546) et Dakar-Nord (1.680) .



Autres districts



Ces quatre districts les plus respectivement touchés par la propagation de la maladie à coronavirus dans la région sont suivis par Guédiawaye, dans la banlieue, avec (767) patients au compteur, Mbao (603), Rufisque (471), Keur Massar (347), Pikine (323), Sangalkam (222), Diamniadio (190) Yeumbeul (162).



Cas recensés au Sénégal



Le Sénégal a enregistré 19.697 cas positifs, dont 17.515 guéris, 421 décès, selon le bilan publié, dimanche, par les autorités sanitaires. 1.760 patients sont sous traitement.