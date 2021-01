Culture africaine: 21 rendez-vous pour bien commencer 2021 - adakar.com

Culture africaine: 21 rendez-vous pour bien commencer 2021 Publié le samedi 2 janvier 2021 | RFI

À Sérignan, Paris, Ouagadougou, Cotonou, New York ou dans le monde entier, en salles ou en plein air, sur des cimaises ou accrochés sur des grilles, pendant ce mois de janvier, où sont prévus les rendez-vous phares de la culture africaine ? Voici 21 propositions pour ce début 2021. Et n’hésitez pas à nous envoyer vos « incontournables »



A l'heure actuelle, on ne sait pas encore, si les musées en France rouvriront vraiment le 8 janvier. En tout cas, l’artiste ghanéen et Lion d’or de Venise, El Anatsui, avait déjà tout préparé pour l'ouverture initialement prévue le 16 décembre de sa carte blanche à la Conciergerie de Paris. En quête de liberté a été conçu comme l'ouverture emblématique de la Saison Africa 2020 et ses plus de 200 événements en France pour « regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain ». Il s’agit également de la première exposition personnelle de cet artiste extraordinaire en France.



Egalement en attente du feu vert gouvernemental, Le Père de Nafi, dont la sortie dans les salles en France était initialement prévue le 6 janvier. Un petit bijou cinématographique du réalisateur sénégalais Mamadou Dia, Léopard d’or du Festival international du film de Locarno et également primé par le prix du public au festival Vues d’Afrique au Québec.



Malgré la fermeture des musées devrait s'ouvrir, du 6 au 27 janvier, une exposition photographique sur les grilles de la tour Saint-Jacques à Paris. Un parcours en images sur les enjeux de la société congolaise. Congo in Conversation est le résultat d’un ambitieux projet collaboratif, coordonné par le photographe Finbarr O’Reilly.



Du 7 au 10 janvier, à Ouagadougou, le 6e Soko Festival réunit plus d’une vingtaine de musiciens et d'artistes de Burkina Faso sous le thème Sourire à la vie, avec des participants de Burkina Faso, Mali, Congo, Niger, Nigeria...



Le 29e Festival Suresnes Cités Danse (8 – 31 janvier), en région parisienne, a prévu d'ouvrir ses portes avec One shot, du chorégraphe Ousmane Sy, l’un des grands représentants français en house dance et en afro house, décédé brutalement la semaine passée et dont le style intègre des mouvements inspirés des danses traditionnelles africaines. Une création exclusive et 100% féminine avec huit femmes puissantes se partageant la scène, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat.