Afrique: pour réussir la septième décennie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Afrique: pour réussir la septième décennie Publié le samedi 2 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Afrique: pour réussir la septième décennie

Tweet

Limitation du nombre des partis politiques autorisés, respect de la Constitution, plus de considération pour les opposants… Autant de transformations radicales et d’habitudes nouvelles, pour remettre les nations africaines sur les rails et des bases saines, en cette année 2021.



Andréane Meslard : Quelques idées, alors que nous entrons dans la saison des vœux. Pour l’Afrique, tous appréhendent, dans les prochains mois, les conséquences économiques de la difficile année 2020 que vient de vivre la planète. Mais, au-delà de ces mauvaises nouvelles incontournables, que peut-on souhaiter de bien à ce continent, pour 2021 ?



Nous laisserons de côté, si vous le permettez, la litanie des rêves en couleur, que l’on répand habituellement en début d’année, sans se soucier de savoir, au 31 décembre, s’ils se sont plus ou moins concrétisés. La plupart des nations du continent entament la septième décennie de leur accession à la souveraineté internationale, et le moment est peut-être venu de s’interroger sur la persistance de certaines lacunes, qui finissent par constituer autant de tares, contrariant l’évolution des nations.