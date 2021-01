Le président sénégalais annonce la levée de l’interdiction d’exportation d’arachide (médias) - adakar.com

Publié le samedi 2 janvier 2021 | Xinhua

Le président sénégalais Macky Sall

DAKAR -- Le président sénégalais Macky Sall a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la levée de l'interdiction de l'exportation des graines d'arachide, a rapporté vendredi la presse locale en langue Wolof.



Lors d'un entretien avec la presse locale, le président Sall s'est félicité des résultats encourageants enregistrés pendant la campagne agricole, en révélant une production record de 1.826.590 tonnes d'arachides.



Il a indiqué que l'Etat sénégalais est en train de faire un jeu "d'équilibre" qui permet à l'Etat un bon approvisionnement en matière des huiliers et la nécessité de préserver le marché de l'exportation.



Le président Sall a salué l'implication des commerçants chinois dans la campagne de commercialisation d'arachides.



Il a fait savoir que le gouvernement sénégalais va aider la Société nationale de commercialisation des oléagineux (SONACOS) et les industriels à trouver des graines pour fonctionner.



"Il nous faut des réformes. Il faut que la SONACOS change de démarche. La SONACOS doit aller vers le bord champ. Mais rester à l'usine et attendre qu'on lui amène des graines, ça ne peut plus continuer", a-t-il expliqué.



Le chef de l'Etat sénégalais a conseillé à la société publique d'huilerie d'essayer d'investir le marché de l'exportation, qui, selon lui, est "un créneau porteur".



La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré en novembre. Le gouvernement a fixé le prix plancher à 250 Francs CFA (environ 0,47 dollar américain) le kilogramme d'arachides. Mais dans certaines localités, le prix du kilogramme est vendu à 350 Francs CFA.