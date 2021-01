Les Nominations en Conseil des ministres - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les Nominations en Conseil des ministres Publié le vendredi 1 janvier 2021 | Rewmi

© Présidence par LM

Première réunion du Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement

Dakar, le 4 novembre 2020 - Le nouveau gouvernement du Sénégal s`est réuni, ce mercredi 4 novembre 2020, en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l`État Macky Sall, au Palais de la République. Tweet

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Madame Fatou DIANE, Economiste, précédemment Directeur de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés (DRSFD), est nommée Coordonnateur national du Programme de Développement de la Microfinance islamique au Sénégal (PROMISE), en remplacement de Madame Yaye Fatou DIAGNE, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Begong – Bodoli BETINA, matricule de solde n° 607 855/O, Enseignant à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2015 ;

Monsieur Boubacar CAMARA, matricule de solde no 607 9811K, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2016 ;

Monsieur Mouhamadou Mawloud DIAKHATE, matricule de solde no 607 839/N, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2016 ;

Monsieur Cheikh Samba WADE, matricule de solde no 607 982/A, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2019 ;

Monsieur Mamadou Felwine SARR, matricule de solde no 609 967/E, Enseignant Chercheur à l’UFR de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2017 ;

Madame Ndeye Mery DIA, matricule n° 605 988/B, Enseignante à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommée dans les fonctions de Professeur titulaire à compter du 1er octobre 2019 ;

Monsieur Ibrahima KONATE, matricule de solde n° 605 987/C, Enseignant à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire à compter du 1er octobre 2016 ;

Monsieur Adama KANE, matricule de solde n° 605 985/E, Enseignant à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire, à compter du 1er octobre 2016 ;

Monsieur Abdoulaye NDOYE DIOP, matricule de solde no 605 986/ D, Enseignant Chercheur à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2016.