Fonds Covid: 669 milliards dépensés Publié le vendredi 1 janvier 2021 | Rewmi

A ce jour, 669,234 milliards Fcfa sur les 774,172 milliards mobilisés ont été dépensés dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES). La révélation est faite par le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo.



Dans le détail, précise-t-il, « on est à 89, 946 milliards de F Cfa de dépenses réelles. Concernant le second pilier, celui de la résilience sociale, un montant de 103 milliards était prévu. Aujourd’hui, le montant dépensé est de 99,590 milliards de F Cfa ».



Pour ce qui est du troisième pilier (maintien des emplois et soutien des entreprises), le ministre rappelle qu’un montant de 370 milliards de F Cfa était prévu. Il ajoute que « le coût et le montant des exonérations de matériels sanitaires et pour lesquels, aucun droit n’a été perçu, seront quantifiés. La quantification des remises gracieuses au niveau des impôts est également en cours. Quant à la dette due aux entreprises, sur 200 milliards de FCFA de prévus, 217,599 milliards de F Cfa ont finalement été payés ».



Concernant le pilier 4, destiné à assurer l’approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, il dira que « 77,4 milliards de F Cfa étaient prévus. Toutefois, les dépenses ont atteint le montant de 136,332 milliards de FCFA, particulièrement au profit de la Senelec.



L’État du Sénégal quant à lui, dans le cadre des Covid-bonds, a mobilisé 102,250 milliards de F Cfa



Abordant la mobilisation effective des fonds du PRES, le ministre des Finances et du Budget informe que « le montant actuel mobilisé est de 774,172 milliards de FCFA ». Il fera noter que le Fonds monétaire international (Fmi) a apporté son concours à hauteur de 266 milliards de F Cfa, la Banque africaine de développement pour 57,6 milliards de F Cfa, l’Agence française de développement (Afd) à hauteur de 50 millions d’euros, la Banque ouest-africaine de développement (Boad) 21,1 milliards de F Cfa, l’Union européenne 81,068 milliards de F Cfa, la Banque mondiale 71 milliards de F Cfa, l’Allemagne 65,596 milliards de F Cfa. L’État du Sénégal quant à lui, dans le cadre des Covid-bonds, a mobilisé 102,250 milliards de F Cfa alors que l’Uemoa a participé à hauteur de 500 millions de F Cfa ».